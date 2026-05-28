Er war ein umtriebiger, vielfach engagierter Künstler und freundlicher Zeitgenosse, der das Kulturleben seiner Heimatstadt Landau mit vielen Ideen und Beiträgen bereicherte.

Am 30. April ist Martin Lorenz nach kurzer, schwerer Krankheit mit 74 Jahren gestorben. Der international gefragte Formvollender, der Mitglied des Landauer Kulturbeirats und vieler Kunstverbände war, studierte an der Kunstakademie Karlsruhe mit Werner Pokorny und wirkte von 1993 bis 1999 als Kunstlehrer an der deutschen Schule im baskischen Bilbao.

Vor seinem Tod arbeitete er gerne in seinem Atelier T 10 in der Tanzstraße von St. Martin mit „nature morte“ und machte Blüten, Blätter, aber auch Tiere durch seine kunstvollen, hochästhetischen Konservierungsmethoden unvergänglich. Zur Landauer Kulturnacht 2023 hat er im Kreuzgang der Augustinerkirche einen „Paradiesgarten“ geschaffen. Eins seiner Gewächse war die „Fleur Triste“ – eine Sonnenblume aus dunkler Bronze, die ihren schweren Kopf tief nach unten neigt. 2024 schenkte er seiner Heimatstadt zum 750. Geburtstag die Installation „Für dich soll’s rote Rosen regnen“, für die er eigenhändig 750 langstielige, mit Wachs, Seidenpapier und Farbe bearbeitete Blumen kopfüber an einem Gestell auffädelte. Dieser Geburtstagswunsch klingt angesichts seines frühen Todes wie ein Requiem. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Montag, 1. Juni, um 15 Uhr, auf dem Landauer Hauptfriedhof statt.