Der Kartenverkauf für das SWR3 New Pop Festival vom 14. bis 16. September in Baden-Baden läuft. Noch vor vier Jahren als Newcomer präsentiert, kehrt Dermot Kennedy jetzt als Superstar zurück für ein Sonderkonzert.

Neben den nationalen Durchstartern sind für die drei Bühnen in Theater, Kurhaus und Festspielhaus vielversprechende junge Künstler verpflichtet worden wie Only the Poets, Cian Ducrot, Olivia Dean, James Arthur, Mimi Webb und Moss Kena. Nicht mehr geben wird es die TV-Aufzeichnung der Show „Das Special“ im Festspielhaus, die 2022 Sänger Rea Garvey moderierte. Die Ausstrahlung im Fernsehen erzielte nicht die erhoffte Einschaltquote.

An seine Stelle ist am Samstag das Homecoming-Konzert getreten, das dokumentieren soll, was aus Künstlern geworden ist. Der Ire Dermot Kennedy, der einst als Straßenmusiker angefangen hat, hat erst kürzlich im Madison Square Garden in New York vor 20.000 Fans gespielt. Mit „Paradise“, „Giants“, „Power Over Me“ und „Better Days“ hatte er weltweite Hits.

Raye ist der Shootingstar des Jahres

Eröffnet wird das Festival am Donnerstag von Kamrad, der mit zwei Hits nach Baden-Baden kommt: „I Believe“ und „Feel Alive“. Shootingstar des Jahres ist aber Raye. Ihre Stimme kennt man von diversen Dance-Hits wie „Stay“ von David Guetta oder „You Don’t Know Me“ von Jax Jones. Dieses Jahr hat sie ihr Debütalbum „My 21st Century Blues“ veröffentlicht zwischen Retrostil und modernem Sound, mit Einflüssen aus R&B, Rap, Dance, Soul und Pop. Nach ihrem Auftritt in Baden-Baden tritt sie mit einem großen Orchester in der Royal Albert Hall in London auf.

Loi aus Mannheim Foto: SWR/Shanti Tan

Die Mannheimer Künstlerin Loi schrieb schon früh eigene Lieder im Feel-Good-Pop und fand auf Tiktok ihre virtuelle Bühne, die sie weltweit bekannt machte. In Brasilien etwa unterlegte ein Influencer sein Video mit ihrer Single „I Follow“ und bescherte ihr damit einen Hit. Für ihre Coverversion von „Blinding Lights“ hat Loi in Brasilien einen Goldaward gewonnen.

Lieder um Herzschmerz und Selbstliebe

Der Freitag startet mit Cian Ducrot, der als Stipendiat am Londoner Royal College of Music Querflöte studierte und dann auf Pop umsattelte. In seinen Songs erzählt er ungemein persönliche Geschichten – „Part of Me“ beispielsweise handelt von seinem besten Freund, der sich das Leben nahm. Cian Ducrot war im Vorprogramm vom Ed Sheeran auf Tour. Mimi Webb, Überfliegerin mit der heiseren Stimme, schaffte 2020 mit ihrer Debütsingle „Before I Go“ einen Hit bei Tiktok, mit „Amelia“ brachte sie 2023 ihr persönliches Coming-of-Age-Album heraus. Olivia Dean nennt Amy Winehouse als Vorbild. Ihre Songs sind Tagebuch-Einblicke von Herzschmerz und Selbstliebe.

James Arthur, der Brite mit der samtweichen Stimme, wurde 2012 über Nacht berühmt, als er das Finale der britischen TV-Casting-Show „The X-Factor“ gewann und seine Single „Impossible“ auf Platz 1 in den UK-Charts einstieg. Bei DJs und Projekten wie Sigala („Lasting Lover“), Martin Jensen („Nobody“), Marshmello („You Can Cry“), Lost Frequencies („Questions“) und Rudimental („Sun Comes Up“) ist James Arthur Gast. Zum Festival bringt er seinen aktuellen Hit „A Year Ago“ mit.

Only the Poets Foto: SWR/Universal

Der Samstag startet mit Mayberg, der mit seinem leichten Gitarrenpop als der Star der deutschen Newcomer-Szene gilt. Sein Album „Mini“ singen Fans oft vom ersten Ton an mit. Die Indie-Rock-Band Only the Poets hat in diesem Jahr bereits mehrere Konzerte binnen einer Stunde ausverkauft. Sie haben Hits wie „Every Song I Ever Wrote“ und „Jump!“ im Repertoire.

Zum Abschluss eine DJ-Nacht

Wer sich fragt, wer Moss Kena ist, muss nur „Fireworks“ mit dem Grammy-Gewinner Purple Disco Machine anhören. 2022 sorgte der Londoner auf der Unplugged-Bühne in Baden-Baden für Partystimmung. Über seine Vergangenheit mit Alkohol und Drogen offen zu sprechen, ist für den 25-Jährigen Teil der Verarbeitung und soll anderen Mut machen. In Radiohits wie „Light It Up“ oder „Forgot How to Love“ gemeinsam mit Alle Farben kommt seine kraftvolle Stimme zur Geltung. Das Festival endet am späten Samstagabend mit einer DJ-Nacht, bei der Lari Luke und Twocolors auflegen.

Karten

Besucher müssen sich nicht mehr um Karten bewerben und darauf hoffen, dass ihnen das gewünschte Ticket zugelost wird. Die Tickets können jetzt direkt bestellt werden unter Telefon 07221 300300 und unter SWR3service.de.