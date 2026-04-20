Am Wochenende lockte teilweise der Frühling mit Biergarten-Wetter. Doch schon am Sonntag war damit erst einmal wieder Schluss. Die Woche startet kühl - wie es weiter geht mit dem Wetter.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Woche beginnt mit einem Mix aus Sonne und Wolken, dazu ist es meist trocken. Die Temperaturen liegen bei 11 Grad auf der Alb und bis zu 18 Grad im Breisgau. Dazu kommen laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ein mäßiger Nordwind und vereinzelt frische Böen.

In der Nacht zum Dienstag wird es demnach im äußersten Süden gebietsweise wolkig, sonst nur gering bewölkt. In der Früh ziehen vom Odenwald bis zur Ostalb Wolken auf. Lokal ist mit etwas Regen zu rechnen. Die Temperaturen kühlen ab auf +5 bis -1 Grad - verbreitet Frost in Bodennähe.

Im Schwarzwald kann es stürmisch werden

Am Dienstag soll es laut DWD wechselnd bis stark bewölkt werden, vor allem in der Nordhälfte ist örtlich mit Regen oder Schauern zu rechnen. Zum Abend lockern die Wolken demnach auf. Die Höchstwerte liegen um 8 Grad auf der Alb, sonst zwischen 10 und 16 Grad. Dazu komme ein mäßiger Nordostwind mit frischen bis starken Böen.

In der Nacht zum Mittwoch wird es zunehmend klar. Es regnet nicht bei Tiefstwerten von +4 bis -1 Grad. Wieder soll es verbreitet Frost in Bodennähe geben. Auf Schwarzwaldgipfeln kommen dazu starke bis stürmische Böen, am Feldberg auch Sturmböen.

Im Rheintal wird es fast 20 Grad warm

Am Mittwoch rechnet der DWD mit viel Sonnenschein sowie allenfalls vorübergehend vereinzelt flache Quellbewölkung. Die Höchstwerte reichen von 12 Grad im Bereich der Alb bis 19 Grad im Rheintal. Dazu kommt mäßiger Nordostwind mit frischen bis starken Böen. Auf Schwarzwaldgipfeln ist wieder mit stürmischen Böen oder Sturmböen aus Ost zu rechnen.