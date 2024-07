In einem Einfamilienhaus bricht ein Feuer aus. Die Ursache ist noch unklar, der entstandene Schaden immens.

Bräunlingen (dpa/lsw) - In Abwesenheit der Bewohner ist in einem Einfamilienhaus im Schwarzwald-Baar-Kreis ein Feuer ausgebrochen. Das Haus in Bräunlingen sei nicht mehr bewohnbar, teilte die Polizei mit. Eine Nachbarin hatte den Brand wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand das Gebäude bereits vollständig in Brand. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 350.000 Euro.

Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich der Küche im ersten Stock ausgebrochen. Verletzte gab es nicht. Die Ermittlungen dauern an.