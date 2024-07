Mitten in der Nacht brennt es in einer Küche in einem Haus. Vier Menschen verletzen sich bei dem Feuer leicht - darunter auch ein Feuerwehrmann. Der Schaden ist erheblich.

Abtsgmünd (dpa/lsw) - Vier Menschen sind bei einem Hausbrand in Abtsgmünd (Ostalbkreis) verletzt worden - darunter ein Feuerwehrmann. Das Feuer sei aus bisher unklaren Gründen in der Nacht in einer Küche im Erdgeschoss ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr rettete anschließend einen Menschen aus dem ersten Obergeschoss über den Balkon. Insgesamt erlitten drei Menschen leichte Rauchgasvergiftungen.

Ein Feuerwehrmann habe sich zudem am Bein leicht verletzt, hieß es. Der Schaden wird ersten Erkenntnissen zufolge auf rund 200.000 Euro geschätzt. Bewohnbar ist das Haus vorerst nicht mehr. Weitere Details gab es zunächst nicht.