In Stuttgart wollen Kontrolleure Fahrkarten überprüfen. Die Situation eskaliert.

Stuttgart (dpa/lsw) - In Stuttgart ist es an einem Tag zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Fahrgästen und Fahrkartenkontrolleuren gekommen. An der Stadtbahnhaltestelle Schlossplatz sollte am Donnerstag ein 30-Jähriger kontrolliert werden. Anstatt eine Fahrkarte zu zeigen, habe der Mann einen Kontrolleur weggestoßen und sei geflüchtet, sagte eine Polizeisprecherin.

Ein 57 Jahre alter Kollege schritt ein und hielt den Fahrgast fest. Der Mann soll den Kontrolleur geschlagen haben. Sicherheitspersonal eilte zu Hilfe. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und anschließend auf freien Fuß gesetzt. Verletzt worden sei niemand.

Am selben Tag kam es zu einem ähnlichen Vorfall mit einem 23 Jahre alten Fahrgast: Der Verdächtige sollte in der S4 kontrolliert werden, er gab laut Polizei an, an der Haltestelle Nordbahnhof aussteigen zu wollen. Die Kontrolleure seien mit ausgestiegen.

Als der 23-Jährige davonlaufen wollte, habe ihn einer der Kontrolleure festgehalten. Dabei kam es den Angaben zufolge zu einem Gerangel, bei dem der Kontrolleur leicht verletzt wurde. Polizisten nahmen auch den 23-Jährigen vorläufig fest, auch er kam wieder auf freien Fuß.