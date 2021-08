Am Samstagabend gab es vor dem Parkplatz des Wörther Badeparks sehr oft ein freundliches „Hallo, schon lange nicht mehr gesehen“. Der Waldlauf der VLG Maximiliansau über zehn Kilometer war für viele der erste Wettkampf nach langer Corona-Pause. Schnellste der 114 Teilnehmer waren Tim Könnel (TuS Heltersberg) und Tanja Hellmann (LG Region Karlsruhe).

Die gute Laune war nicht nur bei der Kandelerin Pia Winkelblech zu spüren: „Es ist einfach schön, wieder Leute zu treffen, die man monatelang nicht gesehen hat“, so die spätere Zweitplatzierte in 42:31 Minuten. Überlegener Sieger war der gebürtige Westpfälzer Tim Könnel im Trikot des TuS Heltersberg. Der 26-jährige Mediziner ergriff sofort die Initiative. Bis zum ersten Kilometer, der in flotten 3:03 Minuten zurückgelegt wurde, hatte er noch Begleitung von Johannes Ullrich (TV Bad Bergzabern). Kurz danach war es ein Sololauf, der nach guten 31:25 Minuten endete.

Sololauf

„Bei der Hälfte hatte ich 15:36 Minuten, verlor dann etwas auf dem zweiten Teilstück. Ich bin aber mit meiner Zeit sehr zufrieden“, so Könnel, der seit eineinhalb Jahren in Ludwigshafen lebt und arbeitet. Sein Training gestaltet er nach den Plänen von Hans-Peter Tiedje aus Alzey. „Meistens laufe ich im Maudacher Bruch oder in den Bergen bei Bad Dürkheim. Die Bahnläufe absolviere ich im Frankenthaler Stadion. Da hat es sich gut getroffen, dass mein Vereinskamerad Mark Weidler bei der Berufsfeuerwehr in Ludwigshafen angefangen hat“, erzählte Könnel, der im September in Hanau seine Bestzeit über zehn Kilometer angreifen will.

Im März 2020 war er in Schriesheim 30:39 min gelaufen. Könnels sportliche Laufbahn begann in Kindesjahren als Fußballer, wobei er bald merkte, dass dies nicht sein Ding ist. Danach ging es zum Schwimmen. Der Zufall wollte es, dass im selben Schwimmclub die Kinder des ehemaligen Radprofis Udo Bölts trainierten. Der überredete ihn, doch einmal zum Training seiner Laufgruppe zu kommen. Nach drei Monaten bestritt Könnel an Silvester 2011 in Kottweiler seinen ersten Wettkampf. Seither ist er fester Bestandteil der Laufgruppe des TuS Heltersberg, mit der er 2016 Deutscher Berglauf-Mannschaftsmeister war.

Fokus auf Straßenlauf-DM

Hinter Könnel kam Johannes Ullrich ins Ziel. Seine Zeit: 34:09 Minuten. „Bestimmt ging es noch etwas schneller, aber wenn du über acht Kilometer alleine läufst, ist es schwer, dein Tempo zu halten“, so der 23-Jährige Dierbacher.

Bei den Frauen gab es den erwarteten Erfolg von Tanja Hellmann aus Herxheimweyher in 38:00 Minuten. „Die Zeit ist okay, ich wollte nicht mehr riskieren. Mein Fokus liegt nun auf den deutschen Straßenlaufmeisterschaften über 10 Kilometer in Uelzen“, sagte die Trainerin des Nachwuchses der LG Rülzheim.

Landrat Fritz Brechtel überraschte den Vorsitzenden der VLG, Oskar Behr, indem er einen Scheck zur Unterstützung der Vereinsarbeit in diesen besonderen Zeiten überreichte.