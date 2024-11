Das Viertelfinale in der Champions League ist für den Meister das Ziel. Der Auftakt in Polen misslingt allerdings.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Volleyballerinnen von Meister MTV Stuttgart sind mit einer Niederlage in die Champions League gestartet. Das Team von Trainer Konstantin Bitter verlor beim polnischen Verein BKS Bielsko-Biała 1:3 (25:22, 19:25, 23:25, 20:25). Damit stehen die Stuttgarterinnen, die wie in den vergangenen beiden Spielzeiten das Viertelfinale erreichen wollen, vor dem zweiten Gruppenspiel am nächsten Mittwoch gegen den italienischen Club Savino Del Bene Scandicci schon unter Druck. Nach dem großen Kaderumbruch im Sommer stehen die nationalen Triple-Siegerinnen auch in der Bundesliga nur auf Rang vier.