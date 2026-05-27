Unbekannte schrauben nachts die Ortsschilder ab. Wofür braucht jemand die gelben Tafeln?

Königsbach-Stein (dpa/lsw) - Dem Ortsteil Stein der Gemeinde Königsbach-Stein fehlen momentan zwei Ortsschilder. Unbekannte hatten die gelben Schilder in der Nacht zum Montag abgeschraubt und mitgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Dem Ort im Enzkreis sei dadurch ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden. Der genaue Betrag wird laut Polizei noch geschätzt.

«Weshalb jemand plötzlich dringenden Bedarf an amtlichen Wegweisern hat, ist derzeit ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie der Verbleib der Schilder selbst», schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Die Polizei bittet auch Zeugen um Hilfe.