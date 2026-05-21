Bei den internationalen Pressestimmen spielt Freiburg kaum eine Rolle. Geschrieben wird vor allem über Villas Erfolgstrainer Unai Emery - und Edelfan Prinz William.

Istanbul (dpa) - Ein starkes Aston Villa hat den Europapokal-Traum des SC Freiburg jäh platzen lassen. Das 3:0 für den englischen Fußball-Erstligisten im Endspiel der Europa League wird vor allem von der heimischen Presse euphorisch aufgenommen. Und auch Prinz William spielt dabei eine prominente Rolle.

Großbritannien

«The Guardian»: «Tielemans läutet die Party ein, als Aston Villa Freiburg im Europa-League-Finale deklassiert.»

«The Sun»: «Emery gewinnt die fünfte Europa League, Prinz William jubelt über die Traumtore von Buendia und Tielemans.»

«Daily Mail»: «Königliche Zustimmung! Ein überglücklicher Prinz William weint Freudentränen, nachdem er sein geliebtes Aston Villa das Europa-League-Finale in Istanbul gewinnen sah, um die 30-jährige Durststrecke ohne Titel zu beenden – den letzten Pokal gewannen sie, als er 13 Jahre alt war!»

Frankreich

«L'Équipe»: «Aston Villa deklassiert Freiburg und beschert Unai Emery seinen fünften Europa-League-Titel. Die Aufgabe war zu groß, viel zu groß für Freiburg.»

«Le Parisien»: «Birmingham machte noch vor der Halbzeitpause den Unterschied und sicherte sich damit den ersten großen europäischen Titel seit dem Landesmeister-Pokal 1982.»

Spanien

«Mundo Deportivo»: «Unai Emery hat es wieder geschafft! Der baskische Trainer, ein Europa-League-König, führte Aston Villa nach 30 Jahren zum ersten Titelgewinn, nachdem er Freiburg mit atemberaubenden Toren von Tielemans, Buendía und Rogers deklassiert hatte.»

«AS»: «Eines Tages wird der Fußball Emery als einen der größten Trainer Europas in Erinnerung behalten. Dieser glorreiche Sport, dieses Wunder, das auf der Straße erfunden wurde und schließlich in einem Labor landete – dem perfekten Ort, an dem Unai die Taktik zur Kunst erhoben hat.»

«Marca»: «Emery führt Aston Villa zu neuem Glanz und untermauert seinen Titel als König der Europa League.»

Italien

«Gazzetta dello Sport»: «Für den Trainer, der den Verein aus Birmingham wieder an die Weltspitze geführt hat, war es der fünfte Triumph in diesem Wettbewerb, nach drei Siegen mit Sevilla und einem mit Villarreal. Der Pokalkönig ist der Star einer Mannschaft, die ganz nach seinem Vorbild geformt ist und mit diesem Titel einen neuen Höhepunkt kontinuierlicher Entwicklung erreicht.»

«La Repubblica»: «Aston Villa gewinnt die Europa League vor den Augen von Prinz William. Ein dramatisches Finale in Istanbul.»

Schweiz

«Blick»: «"Mr. Europa League" Unai Emery führt auch Aston Villa zum Titel. Im diesjährigen Europa-League-Final bezwingt Aston Villa den SC Freiburg klar mit 3:0. Während für die Freiburger damit der Traum vom ersten großen Titel platzt, schreibt Aston-Villa-Coach Unai Emery mit seinem fünften Europa-League-Triumph Geschichte.»

Österreich

«Kurier»: «Aston Villa gewinnt die Europa League, Freiburg ohne Chance.»