Musikalische Abenteuer: die Kölner Gruppe Salomea setzt im schwach besetzten kleinen Saal des Tollhaus’ in Karlsruhe auf geordnetes Chaos.

Ein voller Parkplatz vor dem Karlsruher Tollhaus und eine auf die Öffnung des Kulturzentrums wartende Menschenmenge vor der Eingangstür ließen darauf schließen, dass sich die Kölner Gruppe Salomea über ein gut frequentiertes Konzert freuen darf. Aber weit gefehlt.

Im Karlsruher Tollhaus fanden am Mittwoch nämlich gleichzeitig zwei Events statt. Im großen Saal trat, zeitgleich mit dem Gig des rheinländischen Quartetts, das Komikertrio Eure Mütter auf und durfte sich über riesigen Zuspruch freuen, während für Salomea im kleinen Saal gerade mal dreißig (!) zahlende Gäste übrig blieben.

Denkwürdige Show

Sängerin Rebekka Ziegler, Keyboarder Yannis Anft, Bassist Oliver Lutz und Schlagzeuger Leif Berger ließen sich ihre Enttäuschung darüber aber nicht anmerken und lieferten eine denkwürdige Show ab. Denkwürdig im wahrsten Sinne des Wortes, denn bei der Musik der Band – deren Name übrigens nicht etwa von der biblischen Tänzerin Salome abgeleitet wurde, sondern schlichtweg der zweite Vorname der Frontfrau ist – handelt es sich um schwerverdauliche, alle Sinne fordernde Kost, experimentell gestaltet und weit weg vom Mainstream. Denken beim Zuhören ist also angebracht, in übersteigertem Maß dagegen eher hinderlich. Gewünscht ist, dass das Publikum sich seinen Gefühlen beugt und bereit ist, anderthalb Stunden lang mit den Musikern auf eine Seelenreise zu gehen, die Horizonte erweitert, deren Ziel jedoch bis zum Schluss ungewiss bleibt.

Der Fahrschein dazu kostet lediglich Offenheit und Aufgeschlossenheit Neuem gegenüber. Salomea selbst bezeichnen ihren Stil als ein Gebräu aus Urban Jazz, Experimental Hip-Hop und Contemporary Multi-Genre. Klingt kompliziert, ist es auch. Oft genug klingen die Songs atonal, scheinen sich im Chaos zu verlieren. Texte stehen nicht im Vordergrund, sondern dienen eher dazu, rhythmische Strukturen zu schaffen. Harmonische Erwartungen werden bewusst zerlegt. Daraus entsteht ein kontrolliertes Chaos mit dramaturgischem Kalkül, das mitreißt und/oder verstört. Salomea kommen aus Köln, wo musikalische Eigenwilligkeit Tradition hat. Die erfolgreichste Formation aus dieser Ecke ist die Gruppe Can, deren Einfluss auf Salomea in puncto Experimentierfreudigkeit unverkennbar ist.

Gemeinsames Erleben

Gleichzeitig, und das wurde im Tollhaus immer wieder deutlich, gibt es trotz dieser Seelenverwandtschaft einen großen Unterschied zwischen den beiden Kapellen: Während Can mit groovigen Sounds bemüht waren, tranceartige Zustände zu erzeugen, stellen Salomea Irritation und Bewegung in den Mittelpunkt des Geschehens und ersetzen oberflächliche Gefälligkeit durch gemeinsames Erleben. Machbar ist das allerdings nur, wenn, um an die vorherigen Formulierungen anzuschließen, die Reiseleiter, in diesem Fall also die vier Musiker, handwerklich geschickt genug sind, um spontan auftauchende Ideen sofort in hörbare Materie umzuwandeln. Das erfordert, dass die Band auf allen Positionen weit überdurchschnittlich besetzt ist. Platz für Egomanen kann es da keinen geben.

Auch wenn Rebekka Ziegler logischerweise als Stimme der Formation im Vordergrund steht, ohne ihre Kollegen müsste sie aufgeben. Das weiß sie und respektiert das auch gerne. Dass aus „Love U“, einem Stück aus dem Jahr 2022, ein Höhepunkt des Konzerts wurde, verdankt der Song nicht zuletzt ihrer glasklaren Stimme. Im Gegensatz dazu bellte und kläffte sie zu „Stick Around“ jazzigen Scatgesang ins Mikrofon, während sie „Obsessing“ mit in Noten umgewandelter Besessenheit und Leidenschaft beseelte.

Freiräume für die Bandkumpels

Trotzdem ließ sie immer wieder Freiräume für ihre Bandkumpels, die es hervorragend verstanden, nicht als Einzelpersonen auf musikalischen Alleingang zu gehen, sondern die Variante des gemeinschaftlichen Solierens zu praktizieren. Anft nutzte dabei Rhodes, Synths und Loops gleichzeitig, Lutz stabilisierte am Bass, ohne zu glätten, und Berger, eher bekannt für seine zerrissenen Beats, spielte in Karlsruhe beinahe melodisch zu nennende Figuren auf dem Schlagzeug.

Manche Nummern, darunter „Something To Look Forward To“ oder „Cat Lady“, brachen Salomea irgendwann mit einem harten Cut ab und ließen ihr tief in sein Inneres versunkenes Publikum irgendwo verloren und alleine im Sound-Nirvana stehen, um es gleich darauf wieder abzuholen und zur nächsten Station zu geleiten. Die abenteuerliche Fahrt durch sinnliche Klanglandschaften hielt viele Höhen und Tiefen bereit, wurde aber zu keiner Zeit langweilig und schrie förmlich nach baldiger Fortsetzung – dann aber hoffentlich mit mehr Reiseteilnehmern.