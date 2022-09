Ein Känguru ist in Ofterdingen (Kreis Tübingen) aus einem Stall ausgebüxt. Zeugen teilten der Polizei am Sonntagmorgen mit, dass das Tier in der Gemeinde frei umher hüpfe, wie die Polizei mitteilte. Vier Polizisten und mehrere Bewohner versuchten etwa zwei Stunden lang, das Tier zu finden und zu fangen, «welches diverse Gärten inspizierte», wie es in der Mitteilung heißt. Ein Tierarzt beruhigte schließlich das gefundene Känguru und brachte es zurück in seinen Stall.

Ofterdingen (dpa/lsw) - PM