Christian Marx – gezwirbelter Schnurrbart, Hosenträger, eine echte Type. Der 26-Jährige zeichnet, seit er einen Stift halten kann. Und er bringt mit Vorliebe Südpfälzer Lebensfreude aufs Blatt. Was er macht, kommt an.

„Vögel?“ „Warum nicht?“, mit einer Gegenfrage beantwortet Christian Marx die verblüffte Reaktion auf sein Lieblingsmotiv. „Sie sind allgegenwärtig, man findet sie an jedem erdenklichen Fleck der Erde. Es sind vielseitige und interessante Tiere. Warum also nicht? Ich bin mit ihnen aufgewachsen. Über dem Fenster meines früheren Kinderzimmers in meinem Elternhaus nisten bis heute Mauerschwalben. Als Kind habe ich sie immer gerne beobachtet.“ Und er hat die fedrigen Gesellen schon immer gerne gemalt. Erst neulich ist ihm ein Bild aus Kindheitstagen in die Hände gefallen, wie der 26-Jährige erzählt. Die Motive: Vögel.

Aber er feiert auch gerne einfach nur die Pfälzer Lebensart mit typischen Accessoires in witziger Deutung. Einer seiner Stoffbeutel zeigt zum Beispiel eine Burg, den Mond, Weintrauben und drei Silben Spät-Burg-Under. Für ein Weingut hat er Etiketten, für einen anderen Auftraggeber Gläser designed. Neben Drucken aus Holz- und Linoleumschnitten arbeitet Marx mit Tusche und Aquarell. Sein jüngstes Projekt: Die Illustration des Kinderbuchs „Die Glorreichen 5“. Dessen Autor Boris Bößer sagt über den Künstler: „Christian ist eine verdammt coole Socke.“

Hang zur Nostalgie

Marx wohnt in Heuchelheim, seine Brötchen verdient er als Chemikant. Er denkt gar nicht daran, die Malerei zum Beruf zu machen. „Wenn ich zeichne, möchte ich ohne Druck arbeiten. Es soll nicht alles davon abhängen müssen. Zeichnen ist für mich auch eine Art der Meditation, ich kann damit Dinge verarbeiten“, erzählt er. Trotzdem freue er sich natürlich, wenn seine Kunst Anhänger findet. Wie eben Boris Bößer, mit seinem Buch über die fünf Sinne, der einen Illustrator suchte. Dafür hat Marx zu Tintenglas und Feder gegriffen. Nachhaltigkeit sei im wichtig, sagt er. Und er habe einen Hang zu Nostalgischem.

Vor einem Jahr hat Marx auch die Ölmalerei für sich entdeckt. Die Farben dafür stellt er selbst her. Einmal habe er in seiner Küche stundenlang Hagebutten eingekocht. „Meine Freundin bestand aber darauf, dass ich mir dafür einen extra Maltopf kaufe und nicht immer unsere Küchenutensilien benutze“, erzählt er und lacht.

Vom Hören, Riechen, Sehen, Fühlen und Schmecken

Doch zurück zu dem neuen Kinderbuch und den glorreichen fünf. Den kleinen Holzelch Eddi, braun, ohne Augen, ohne Nase, ohne alles, hat Marx – nach der Idee von Boris Bößer – in ein saftig grünes Kräutergärtchen hineingemalt. Vor Kurzem lag er noch im Abfall. Jetzt erweckt Marx ihn zum Leben und schenkt ihm „Zack Boom Bang“, Bild für Bild, Sinnesorgane. Es ist eine Geschichte vom Hören, Riechen, Sehen, Fühlen und Schmecken. „Eddi erlebt nun das Glück, welches leider nicht alle Lebewesen erleben dürfen“, schreibt der Landauer Autor auf seiner letzten Seite. Bößer ist Fan von Marx’ Zeichnungen. „Sie stecken voller liebevoller Details. Er hat es genau getroffen. So hatte ich mir das vorgestellt.“

Eine Woche Arbeit steckt in den Illustrationen. Marx erklärt, er habe die Bilder schnell im Kopf gehabt, aber zunächst Schwierigkeiten, sie aufs Blatt zu bringen. „Irgendwann abends lief es dann. Ich finde das Thema, sich auf das zu besinnen, was man hat, extrem wichtig. Deshalb war ich sofort dabei, als mich Boris fragte“, berichtet Marx, der nicht nur malt, sondern auch Bass in zwei Bands spielt: einmal Punk, einmal Country. Und so steht der Südpfälzer in seiner Freizeit normalerweise entweder auf einer Bühne oder auf einem Kunstmarkt.

Irgendwann, nach der Pandemie, wollen Autor und Illustrator gemeinsam auf Lesetour gehen. Interaktiv sollen die Veranstaltungen sein. Kinder sollen nicht nur zuhören können. „Sie bekommen einen kleinen Elch aus Holz oder Papier und dürfen ihm selbst Augen, Mund und Nase malen“, berichtet Marx von ihrer Idee für die Lesungen.

