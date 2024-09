Justus Friedrich Eichhorn kommt am Samstag, 14. September, ins Ludwigsstift nach Burrweiler. Um 17 Uhr ist ein Sektempfang, um 18 Uhr beginnt das Konzert, in dem der junge Musiker unter anderem Schubert, Haydn und Liszt zu Gehör bringt. Der 14-jährige Justus Friedrich Eichhorn aus Weimar gilt als eines der herausragendsten Musiktalente seiner Generation. Er ist bereits seit seinem zehnten Lebensjahr ein erfahrener Solist mit etlichen Orchestern und hat mit seiner charismatischen Persönlichkeit Menschen in Konzertsälen auf der ganzen Welt fasziniert.

Im Jahr 2023 spielte Justus Beethovens 3. Klavierkonzert mit dem Karlsbader Symphonieorchester im Eröffnungskonzert des Dvorak-Herbstfestivals in Karlsbad sowie auf einer Deutschlandtournee. 2024 tritt Justus erstmals in England auf, 2025 in China. Justus studiert bei Grigory Gruzman an der Hochschule Franz Liszt Weimar und hat zahlreiche Klavierwettbewerbe gewonnen, darunter den 1. Preis im Carl Bechstein Wettbewerb Berlin sowie die International Manhattan Competition und die Vienna Music Competition. Darüber hinaus erhielt er den Swiss Charity Award und den Elba Festival Preis.