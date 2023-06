Bei einem Junggesellinnenabschied im Landkreis Sigmaringen sind drei Frauen aus dem Kofferraum eines Autos gefallen und verletzt worden. Zwei Schwerverletzte kamen per Rettungshubschrauber beziehungsweise Rettungswagen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die dritte Frau habe leichte Verletzungen erlitten, die nicht sofort behandelt werden mussten.

Leibertingen (dpa) - Die Frauen im Alter von 28, 31 und 37 Jahren hatten sich demnach am Samstagabend in Leibertingen von den anderen unbemerkt in den geöffneten Kofferraum gesetzt. Als eine 26-Jährige losfuhr, fielen sie heraus.

Ob unter den Verletzten die Braut ist, vermochte ein Polizeisprecher zunächst nicht zu sagen. Die Fahrerin sei nüchtern gewesen. Über das weitere Vorgehen entscheidet den Angaben nach die Staatsanwaltschaft.

Mitteilung