Erst angesprochen, dann attackiert: Zwei junge Männer überfallen abends einen 36-Jährigen – er wird verletzt.

Albstadt (dpa/lsw) - Nach einem mutmaßlichen Raubüberfall auf einen 36 Jahre alten Mann in Albstadt (Zollernalbkreis) sitzen zwei junge Verdächtige in Untersuchungshaft. Der 17-Jährige und der 19-Jährige sollen ihr Opfer Mitte April in einer Unterführung am Bahnhof zunächst angesprochen und anschließend angegriffen haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Demnach ging der 36-Jährige bei der Attacke zu Boden. Die beiden Verdächtigen sollen ihm Bargeld und weitere Gegenstände geraubt haben, bevor sie flüchteten. Der Mann kam verletzt in ein Krankenhaus.

Der 19-Jährige war noch in der Tatnacht vorläufig festgenommen, zunächst aber wieder freigelassen worden. Nachdem das Amtsgericht Haftbefehl erlassen hatte, wurde er Ende April erneut festgenommen. Im Zuge weiterer Ermittlungen identifizierte die Polizei auch den zunächst unbekannten zweiten Verdächtigen. Der 17-Jährige wurde vergangene Woche festgenommen. Beide sitzen inzwischen im Gefängnis.