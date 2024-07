Am späten Abend kommt es an einer Tankstelle zu einem Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad. Der junge Motorradfahrer erliegt wenige Zeit später seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Crailsheim (dpa/lsw) - Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto an einer Tankstelle in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ums Leben gekommen. Er erlag den lebensgefährlichen Verletzungen am Freitagabend wenig später im Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Demnach habe der 52-Jährige von der Tankstelle auf eine Straße einbiegen wollen und dabei den Motorradfahrer wohl zu spät gesehen.

Unfallgutachter soll Hergang klären

Der 20-Jährige habe dem Polizeisprecher zufolge noch versucht auszuweichen, es sei jedoch zum Zusammenstoß gekommen. Der Motorradfahrer stürzte. Womöglich sei der 20-Jährige mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen, sagte der Sprecher. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang. Auch ein Unfallgutachter wurde durch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.