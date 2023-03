Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Bei einem Frontalcrash in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 21-Jährige hatte in einer Rechtskurve einen Wagen überholt und war dabei mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Fahrerin des zweiten Autos und zwei Kinder im Alter von sechs und zwölf Jahren erlitten leichtere Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Rettungskräfte brachten den Unfallverursacher mit einem Hubschrauber in eine Klinik. An beiden Autos entstand ein Totalschaden in Höhe von 25.000 Euro.

