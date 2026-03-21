Baden-Württemberg Junger Mann verprügelt und ausgeraubt

Polizei
Die unbekannten Täter flüchteten mit Geldscheinen und einem Parfüm. (Symbolbild)

Ein 18-Jähriger wird bei einem Treffen in Plochingen von sieben Maskierten attackiert und ausgeraubt. Was die Polizei über den Ablauf weiß.

Plochingen (dpa/lsw) - Ein junger Mann ist von einer siebenköpfigen maskierten Gruppe verprügelt und ausgeraubt worden. Die Täter haben ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen, wie die Polizei mitteilte. Als der 18-Jährige am Freitagabend dann am Boden in Plochingen (Landkreis Esslingen) lag, sollen die Täter wiederholt auf ihn eingetreten haben. Mit mehreren Geldscheinen und einem Parfüm seien die Unbekannten schließlich geflohen.

Der 18-Jährige habe sich zuvor über Social Media mit einem Unbekannten verabredet, um eine E-Zigarette zu kaufen. Am vereinbarten Ort tauchten dann aber die maskierten Täter auf.

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