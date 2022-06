Ein 25-Jähriger soll in einer Wohnung im Ostalbkreis seine ein Jahr jüngere Freundin geschlagen, gewürgt und mit einer bislang unbekannten Flüssigkeit übergossen haben. Die Frau wurde nach dem Vorfall am Montagmorgen in ein Krankenhaus gebracht, 48 Kräfte der Feuerwehr säuberten und lüfteten die Wohnung in Schwäbisch Gmünd, teilte die Polizei mit.

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Über die Schwere der Verletzungen der 24-Jährigen war zunächst nichts bekannt. Vermutlich habe es sich um eine ammoniakhaltige Flüssigkeit gehandelt, sagte ein Polizeisprecher. Zwischen dem Paar soll es einen Streit gegeben haben. Ein 19-Jähriger soll den 25-Jährigen bei der Tat unterstützt haben. Die Frau habe außerdem ausgesagt, gefesselt gewesen zu sein, als sie mit der Flüssigkeit übergossen wurde.

Der 25-Jährige wurde festgenommen. Er sollte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Mitteilung