Es gibt Streit zwischen zwei Männern in Mannheim. Einer greift zu einem Messer. Danach schwebt der andere in Lebensgefahr.

Mannheim (dpa/lsw) - Weil er einen Kontrahenten mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll, ist ein junger Mann in Mannheim in Untersuchungshaft gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wird der 18-Jährige des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung verdächtigt. Zwischen dem Verdächtigen und einem 21-Jährigen soll es am Freitag zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, woraufhin der Jüngere dem Älteren mit einem Stich in den Oberkörper lebensbedrohlich verletzt haben soll. Das Opfer wurde notoperiert. Inzwischen ist der Mann außer Lebensgefahr. Polizisten nahmen den Verdächtigen kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts fest.