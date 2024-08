Eine Gruppe hält sich an einem Freiburger See auf. Ein junger Mann gerät dann zu weit ins Wasser, obwohl er nicht schwimmen kann.

Freiburg (dpa/lsw) - Ein junger Mann ist im Flückigersee in Freiburg ertrunken. Der 24-Jährige sei am Dienstag laut Zeugen unter Wasser geraten und nicht mehr aufgetaucht, teilte die Polizei mit. Bekannte des Mannes gaben demnach an, dass er nicht schwimmen konnte. Die Beamten gehen bislang nicht von einem Fremdverschulden aus. Der 24-Jährige sei zuvor selbstständig ins Wasser gestiegen. Da seine Begleiter ebenfalls nicht schwimmen konnten, konnten sie ihn nicht retten. Die Rettungskräfte bargen schließlich die Leiche des Mannes.