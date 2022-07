Ein Mann soll in Pforzheim von einem 39-Jährigen mit einem Messer angegriffen und verletzt worden sein. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, hat es zuvor auf dem Bahnhofsplatz einen Wortwechsel zwischen dem 39-Jährigen sowie dem jüngeren Mann und dessen Begleiter gegeben. Im weiteren Verlauf habe der 39-Jährige den Mann im Alter von Mitte 20 in der Nacht zu Sonntag unvermittelt mit einem Messer angegriffen. Das Opfer musste notversorgt werden und kam in ein Krankenhaus.

Pforzheim (dpa/lsw) - Nähere Angaben zur Schwere der Verletzungen machte die Polizei zunächst nicht. Es bestehe aber keine Lebensgefahr, hieß es. Polizisten nahmen den 39-Jährigen wenig später fest. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat.

