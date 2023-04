Pforzheim (dpa/lsw) - Ein 22-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in Pforzheim am frühen Sonntagmorgen schwer verletzt worden. Zwei junge Männer sollen nach ersten Erkenntnissen der Polizei versucht haben, ihm seine Jacke zu entwenden, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. Dabei sollen sie den 22-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben und dann geflüchtet sein. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte die Polizei die beiden Männer zunächst nicht finden. Der 22-Jährige wurde nach dem Vorfall in einem Gasthaus erstversorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge besteht für ihn keine Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Mitteilung der Polizei