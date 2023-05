Neben zahlreichen Mädchen fahren auch zwei männliche Harfenspieler aus Baden-Württemberg zu «Jugend musiziert». Einer davon ist Oskar Recklebe. Er spielt gerne mal Rock und Pop auf seinem Instrument.

Freiberg am Neckar (dpa) - Einer der besten jungen Harfenspieler im Südwesten ist genervt vom Image seines Instruments. «Viele Leute denken, dass es ein Engelchen-Instrument sei, für die Engelchen-Mädchen», sagte der zwölfjährige Oskar Recklebe der Deutschen Presse-Agentur. «Dabei ist das Instrument gar nicht so.» Der Junge aus Freiberg am Neckar hat sich für den Bundeswettbewerb «Jugend musiziert» qualifiziert und tritt somit kommenden Freitag (25. Mai) im sächsischen Zwickau an.

Oskar spielt nicht nur klassische Harfenstücke auf seinem Instrument. «Ich habe auch schon Rockmusik oder Jazz im Unterricht gelernt. Oder mir PopmMusik-Lieder aus dem Radio selber auf der Harfe beigebracht», sagt er. Außerdem gebe es mittlerweile E-Harfen. Der Zwölfjährige spielt auf einer dunkelblauen Harfe mit 70er-Jahre-Retro-Design auf der Rückseite, fast ohne Gold und Ornamente.

Bei «Jugend musiziert» haben sich viel mehr Mädchen mit Harfe für den Bundeswettbewerb qualifiziert als Jungs. Doch es gibt sie eben doch, die männlichen Harfenspieler. Oskar erzählt begeistert davon, dass er bei einem davon, Xavier de Maistre, auf einem Konzert war, und auch mit dem Harfe-Star sprechen und ein Autogramm bekommen konnte.

Die Eltern des Zwölfjährigen sind fasziniert, welche Wirkung das Harfenspiel ihres Sohnes hat. «Selbst die wildesten Jungs stehen dann ruhig da», sagte Mutter Natascha Recklebe. Vater Jens Recklebe fügte hinzu, dass diese «Rabauken» dann ganz höflich fragten, ob sie auch mal probieren dürften. «Das hat mich erstaunt.» Die Mutter meint: «Man hat das Gefühl, dass das Instrument irgendwas bei den Menschen auslöst, vielleicht ist es auch das märchenhafte.»

