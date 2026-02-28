Ein Autofahrer steht an der Ampel, es ist grün, hinter ihm hupt es. Der Mann fährt los und reckt den Mittelfinger nach draußen. Doof gelaufen: Das Auto hinter ihm ist eine zivile Streife der Polizei.

Rottweil (dpa/lsw) - Weil er einer zivilen Polizeistreife den Mittelfinger gezeigt haben soll, muss ein 22-jähriger Autofahrer in Rottweil mit einer Anzeige rechnen. Der junge Fahrer habe am Freitag gegen 10.30 Uhr an einer Ampel gestanden und sei trotz grüner Ampel nicht losgefahren, teilte die Polizei mit. Eine hinter ihm stehende zivile Streife habe ihn daraufhin mit einem Hupen zum Weiterfahren auffordert, führte ein Polizeisprecher weiter aus.

Der 22-Jährige sei zwar losgefahren, habe aber das Fenster geöffnet und seinen Mittelfinger in Richtung der Polizisten gestreckt. Diese hätten ihn daraufhin angehalten und kontrolliert. Gegen den Mann werde nun wegen Beleidigung ermittelt.