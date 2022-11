Ein junger Autofahrer ist bei Bad Säckingen in einer Linkskurve von der Straße abgekommen, mit einem Baum zusammengestoßen und an seinen Verletzungen gestorben. Der 25-Jährige war nach ersten Erkenntnissen der Beamten in der Nacht auf den Sonntag eine Böschung hinuntergefahren und gegen den Baum geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Bad Säckingen (dpa/lsw) - Durch die Kollision wurde der Mann so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Warum er von der Straße abkam, war nicht bekannt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Pressemitteilung