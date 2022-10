Ettlingen (dpa/lsw) - Schussähnliche Knallgeräusche haben am Samstagnachmittag in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) ein Großaufgebot der Polizei auf den Plan gerufen - und sich als Böllerschüsse entpuppt. Wie die Polizei berichtete, waren zahlreiche Beamte in ein Wohngebiet ausgerückt, nachdem sie alarmiert worden waren. Wie sich schnell herausstellte, waren aber keine Schüsse gefallen. Ein 13 Jahre alter Junge hatte in einer Wohnung zwei Böller gezündet. Etwa eineinhalb Stunden nach dem Notruf zogen die Beamten wieder ab.