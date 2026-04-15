Ein Kind steigt in Hechingen aus dem Schulbus. Es will über die Straße laufen - doch dann kommt es zum Zusammenstoß.

Hechingen (dpa/lsw) - Ein Kind ist nach dem Aussteigen aus einem Schulbus in Hechingen (Zollernalbkreis) mit einem Auto zusammengestoßen und leicht verletzt worden. Der 13-jährige Junge sei zu Boden gestürzt und ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei mit. Ihren Ermittlungen zufolge hatte der Schulbus am Dienstag an einer Haltestelle Kinder aussteigen lassen und dabei das Warnblinklicht eingeschaltet.

Der Junge wollte nach Verlassen des Busses an dessen Rückseite die Straße überqueren. Dabei wurde er leicht vom Wagen eines 29 Jahre alten Fahrers erfasst, der auf der Gegenfahrspur unterwegs war. Warum genau es zu dem Unfall kam, war nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst unklar.