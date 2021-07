Mit Kunstwerken, die sich reifen Früchten, knackigem Gemüse sowie weiteren köstlichen Speisen aus aller Welt widmen, präsentiert die Karlsruhe Kunsthalle in ihrer Ausstellung „Iss mich! Obst und Gemüse in der Kunst“. Sie wurde speziell für junge Besucher konzipiert und wurde parallel zur großen Jubiläumsausstellung „Inventing Nature“ am Wochenende eröffnet.

Ob saftige Johannisbeeren, exotische Mango oder ofenfrische Fenchel-Pizza: Anhand von Gemälden, Zeichnungen oder Videoarbeiten werden auf anregende Weise unterschiedliche Darstellungsformen von Obst und Gemüse gezeigt. Die Kunstwerke sollen außerdem zudem zum Nachdenken über das eigene Konsumverhalten anregen: Spargel und Erdbeeren im Januar? Mango und Papaya per Flugzeug nach Europa? Avocado-Plantagen trotz Wasserknappheit?

Die Geschichten hinter den Werken lassen sich interaktiv erschließen. So bietet ein Medientisch des Max-Rubner-Instituts erhellende Einblicke unter die Haut von Obst und Gemüse, und am virtuellen „Tischlein-deck-dich“ finden junge Besucher das persönliche Lieblingsmenü, während eine Rezeptwand viele Zubereitungsideen zum Mitnehmen bereithält.

Präsentiert wird die Ausstellung im Hauptgebäude der Kunsthalle, während im Nachbargebäude, der Jungen Kunsthalle, die eigene Kreativität im Mittelpunkt steht. Hier lassen sich Bilder zeichnen und collagieren, dreidimensionale Objekte aus Draht und Kleisterpapier gestalten sowie eigene Züchtungen in Holzkisten zaubern. Zudem sind persönliche „Pflanzengeschichten“ zu hören, die Menschen auf einen Aufruf der Kunsthalle hin eingereicht haben. Bis zum Ausstellungsende am 31. Oktober sollen noch weitere hinzukommen.

Info

Die Kunsthalle Karlsruhe bietet – vor allem in den baden-württembergischen Sommerferien – ein Begleitprogramm auch für Gruppen. Auch eine Ausstellungsrallye ist an der Museumskasse erhältlich. Informationen sind unter Telefon 0721-9263370 und auf der Homepage www.kunsthalle-karlsruhe.de.