Warum immer in die Ferne schweifen? Manchmal liegt das Gute ganz in der Nähe. Für zeitgenössische Kunst zum Beispiel muss man nicht zwingend nach Karlsruhe fahren. In Kandel könnte sich ein Hotspot für junge Künstlerinnen und Künstler entwickeln.

Die Initialzündung findet am 9. September statt. Um 19 Uhr wird im ehemaligen Schleckermarkt in der Kandeler Hauptstraße die Ausstellung „Escape from New York“ eröffnet.