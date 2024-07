Junge Künstler am Anfang ihrer Karriere haben oft das Problem, eine Plattform zu finden, um ihre Werke zu zeigen. Um dem entgegenzusteuern, öffnet der Jockgrimer Zehnthaus-Verein mittlerweile in lockeren Abständen seine Galerieräume gezielt für den kreativen Nachwuchs.

Am 12. Juli wird die nächste Ausstellung mit dem Titel „Young art by female painters“ eröffnet, in der Pause des Sommerfest-Konzertes. Zu sehen sind Werke von vier Künstlerinnen,