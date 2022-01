Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat sich in Spanien auf den Beginn der Rückserie vorbereitet. Wie versprochen rief Julian Hübner direkt vom Flughafen Malaga zurück. Der 38-Jährige ist seit dieser Runde einer der Cotrainer. Der pfälzische Dialekt ist ebenso geblieben wie das Lachen und die Freundlichkeit.

„Ja, ich bin hier angekommen. Der Verein hat mir viel dabei geholfen, die Mitarbeiter sind sehr jung und halten zusammen. Es hat sich sehr schnell alles normalisiert“, sagt Hübner, der seine Zukunftspläne in Bad Bergzabern zurückgestellt hat. Nach den ersten Wochen im Hotel hat er seine Familie nachgeholt. Seine Frau kann ihrem Job bei einem Karlsruher Modeversandhändler im Homeoffice nachgehen, die dreijährige Tochter geht in den Kindergarten. Die Hübners wohnen an der Außenalster im Stadtviertel St. Georg. Im Haus wohnte zuvor eine Familie, die sich derzeit auf Weltreise befindet. Es entstand schnell eine Freundschaft, weil die Hübners ebenfalls um die Welt gejettet waren. Unmittelbar vor Ausbruch der Coronakrise kehrten sie aus Australien, Südafrika und Neuseeland zurück.

Hübner war Lehrer an der Drais-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe. Er wollte das neu erworbene, denkmalgeschützte Haus in Bad Bergzabern sukzessive renovieren. Beim Verbandsligisten SV Rülzheim hatte er das Traineramt übernommen. Doch dann kam alles ganz anders. Es erreichte ihn der Anruf des neuen HSV-Cheftrainers Tim Walter, der ihn als Co-Trainer in sein Team aufnehmen wollte. Die beiden verbindet seit ihrer gemeinsamen Zeit beim Karlsruher SC eine Freundschaft. Walter war zehn Jahre im KSC-Nachwuchs tätig, Hübner fungierte fünf Jahre im Wildpark als Juniorencoach. 2015 führten sie gemeinsam die A-Junioren des Vereins ins Halbfinale um die deutsche Meisterschaft und scheiterten nur knapp am späteren Titelträger Schalke 04.

Immer einer der Ersten

„Aus sportlicher Sicht musste ich nicht lange überlegen. Doch wenn meine Frau von diesem Schritt nicht auch überzeugt gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht“, erzählt Hübner. Er hat einen Zweijahresvertrag bei den Hanseaten und ließ sich für diese Zeit vom Schuldienst befreien. Die Zielsetzung ist klar: Walter soll den Traditionsclub nach vier Jahren Zweitklassigkeit in die Bundesliga zurückführen.

Dafür arbeitet Hübner hart. Er ist jeden Tag einer der Ersten auf dem Trainingsplatz. Doch das ist er gewohnt. Während seines Studiums hat er sich als Totengräber bei der Gemeinde Klingenmünster Geld hinzuverdient, am dortigen Pfalzklinikum viele Nachtwachen in der Psychiatrie geschoben.

Medieninteresse groß

Walter lässt viel in Kleingruppen arbeiten. Das Team um den Chefcoach erstellt die Trainingspläne und ist im Austausch mit Horst Hrubesch. Die Vereinsikone leitet das Nachwuchsleistungszentrum, Hübner ist Bindeglied des Trainerteams zu den Junioren. Junge Talente wirken immer wieder bei den Einheiten der Profis mit. Besonders stolz ist Hübner auf die Entwicklung des Eigengewächses Faride Alidou, am Flügelstürmer zeigt Eintracht Frankfurt Interesse.

Der HSV steigt nach den kurzen Ferien auf dem Relegationsplatz in die Meisterschaft ein. „Wir haben den jüngsten Kader der Liga. Die Stimmung ist bestens, die Spieler wollen stets dazulernen und zeigen sich sehr engagiert“, sagt Hübner. Das Medieninteresse ist gewaltig. Das „Abendblatt“ porträtierte ihn, die Zeitung hat ihn für einen Podcast engagiert. Dass die mediale Begeisterung schnell umschlagen kann, hat er nach der Niederlage gegen St. Pauli gemerkt. Doch es folgte direkt der Derbysieg gegen Werder Bremen.

Besuche aus der alten Heimat

Hübner kann sich vorstellen, länger in Hamburg zu bleiben und etwas aufzubauen. „Ich bin jedoch nicht naiv. Ich weiß, dass dies natürlich vom Erfolg abhängt.“ Die Weihnachtsfeiertage hat er in der Südpfalz mit der Familie verbracht, Frau und Tochter pendeln oft. Die Renovierung des Hauses in Bad Bergzabern wird von Firmen fortgesetzt, der Schwiegervater überwacht den Baufortschritt.

Aus der alten Heimat bekommt Hübner häufig Besuch. Herxheims Trainer Jens Bodemer hat ihn besucht, seinen 38. Geburtstag feierte er mit Dudenhofens Coach Steffen Litzel, nächste Woche kommt Dieter Andruchowicz mit Familie. Die hiesige Fußballszene verfolgt er, er liest regelmäßig die RHEINPFALZ. Zur Situation beim SV Rülzheim, der jüngere Spieler verliert, meint er: „Der Verein passt sich immer ein Stück weit der Philosophie des jeweiligen Trainers an. Ich setze auf junge Spieler und offensiven Fußball.“