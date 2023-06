Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Jungen Staatstheater in Karlsruhe ist jetzt ein Stück angelaufen, das wie gemacht scheint für Impfgegner und Maskenverweigerer: In Juli Zehs „Corpus Delicti“ ist Deutschland in einer Gesundheitsdiktatur gelandet.

Die Luft ist sauber, auf jedem Hausdach steht eine Solaranlage. Unter Strafe gestellt sind Rauchen und andere gesundheitsschädliche Umtriebe, alle müssen regelmäßig nachweisen,