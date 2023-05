Ein 16-Jähriger ist in Rathmannsdorf (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) von einer Seilrutsche acht Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche stammt den Angaben eines Polizeisprechers nach aus Konstanz.

Rathmannsdorf (dpa/sn) - Das Seil riss bei seiner Fahrt am Mittwochabend, wie die Polizei Dresden am Donnerstag mitteilte. Einsatzkräfte brachten den Jugendlichen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der 16-Jährige war nach Angaben der Polizei mit seiner Schulklasse auf Klassenfahrt. Die Beamten ermitteln nun gegen den Betreiber der Anlage wegen fahrlässiger Körperverletzung.

