Bei der Suche nach einem Ball ist ein Jugendlicher durch das Oberlicht einer Sporthalle in Filderstadt (Kreis Esslingen) gestürzt. Der 15-Jährige fiel mehrere Meter in die Tiefe, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Wie schwer sich der Jugendliche in der Nacht zum Sonntag verletzte, war zunächst noch unklar.

Filderstadt (dpa/lsw) - Mitteilung der Polizei