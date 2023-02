Ein Jugendlicher hat sich auf einer Zugfahrt von Singen (Landkreis Konstanz) nach Schaffhausen auf einen mit mehreren Nägeln präparierten Sitz gesetzt. Verletzt wurde der 17-Jährige dabei nicht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als er sich am Freitagmittag mit zwei Freunden in einem Großraumabteil niederließ, soll er schmerzhafte Stiche gespürt haben. Er sei aufgestanden und habe die Spitzen von zwölf Nägeln entdeckt, die aus den Sitzpolstern herausragten.

Singen (dpa/lsw) – Der Jugendliche entfernte die Nägel und meldete sich nach der Bahnfahrt bei der Bundespolizei in Konstanz. Eine Angestellte der Bahn durchsuchte den Zug daraufhin und konnte keine weiteren manipulierten Sitze finden. Die Bundespolizei nahm Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat auf.

Mitteilung der Polizei