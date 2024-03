Erst abgedrängt und dann auch noch geschlagen: Ein Mann und sein 13-jähriger Sohn haben auf der Autobahn 5 bei Baden-Baden einem 75-Jährigen zugesetzt. Als der Senior die A5 an der Ausfahrt Baden-Baden verlassen wollte, drängte sich der 40-jährige Autofahrer mit seinem Wagen vor ihn, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Fahrzeuge stießen bei dem Vorfall am Donnerstag zusammen, wobei das Auto des 75-Jährigen auf den Grünstreifen geriet.

Baden-Baden (dpa/lsw) - Anschließend stiegen der Unfallverursacher und sein 13-jähriger Sohn aus und gingen zu dem Senior hin. Die drei gerieten in Streit und dabei habe der Jugendliche den 75-Jährigen plötzlich so stark ins Gesicht geschlagen, dass er ihn am linken Ohr verletzte. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun nicht nur wegen des Unfalls, sondern auch wegen Körperverletzung.

