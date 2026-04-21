Baden-Württemberg Jugendlicher mit getuntem Pedelec: Tempoanzeige bis 99 km/h

Polizei
In Lindau stoppte die Polizei einen Jugendlichen mit einem mutmaßlich getunten Fahrzeug. (Symbolbild)

Ein Jugendlicher ist mit einem manipulierten Pedelec unterwegs und fällt durch hohe Geschwindigkeit auf. Die Polizei greift ein.

Lindau (dpa) - Ein 14-Jähriger ist in Lindau mit einem getunten Pedelec von der Polizei gestoppt worden. Das Fahrzeug sei einer Streife aufgefallen, weil es sich augenscheinlich deutlich schneller als erlaubt bewegt habe, teilte die Polizei mit.

Bei der Kontrolle habe der Jugendliche angegeben, das Pedelec mit einem Chip manipuliert zu haben. Ein erster Test im Stand habe ergeben, dass der am Fahrzeug angebrachte Tachometer Geschwindigkeiten von bis zu 99,9 Kilometern pro Stunde anzeigt. Höhere Werte könne das Gerät bauartbedingt nicht darstellen.

Die Beamten stellten das Pedelec sicher, um es von einem Gutachter untersuchen zu lassen. Der 14-Jährige war den Angaben zufolge weder mit einem Helm unterwegs noch verfügte das Fahrzeug über eine Beleuchtung. Gegen den Jugendlichen werde nun unter anderem wegen mehrerer Verstöße ermittelt, hieß es.

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