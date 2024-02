Ehningen (dpa/lsw) - Mit Feuerzeug und Spraydose soll ein 15-Jähriger im schwäbischen Ehningen eine Thuja-Hecke in Brand gesetzt haben. Wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte, beobachteten Mitschüler die Aktion und alarmierten die Feuerwehr. Diese löschte am Donnerstag rund 20 Bäume der Hecke im Landkreis Böblingen. Der Jugendliche türmte den Angaben zufolge zunächst, kam dann aber in Begleitung seines Vaters an den Brandort zurück. Die Polizei zeigte den mutmaßlichen Brandstifter an - 2500 Euro Schaden soll er verursacht haben.

Mitteilung der Polizei