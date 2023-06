Ein Jugendlicher soll in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) auf offener Straße zweimal mit einem Messer auf ein Kind eingestochen haben. Der 15-Jährige sei zuvor mit dem 13-Jährigen in Streit geraten, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Das Kind zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bad Rappenau (dpa/lsw) - Der mutmaßliche Messer-Angreifer wurde nach dem Vorfall am Mittwoch an seiner Wohnanschrift festgenommen. Ein Haftrichter ordnete am Donnerstag an, dass er zur Untersuchungshaft in ein Gefängnis kommt. Gegen ihn werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Worum es bei dem Streit zwischen Angreifer und Opfer ging, konnte der Sprecher nicht sagen.

PM Sta und Pol