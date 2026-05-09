Viele treffen sich bei schönem Wetter zum gemeinsamen Grillen. Ein paar Jugendliche haben dafür auf einen Grill Marke Eigenbau zurückgegriffen.

Dossenheim (dpa/lsw) - Aus zwei Einkaufswagen haben Jugendliche sich einen Grill gebaut und einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Sie sollen laut Polizei die beiden Einkaufswagen übereinandergestapelt und auf den Gitterstäben versucht haben, Hähnchen zu grillen. Unter dem Wagen hätten sie am Freitag in Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) Grillkohle angezündet.

Feuerwehrleute löschten den selbstgebauten Grill. Drei Jugendliche im Alter zwischen 12 und 14 Jahren habe die Polizei bei dem Grill angetroffen. Mit ihnen sei ein «belehrendes Gespräch» geführt worden, indem sich die drei einsichtig zeigten, hieß es in der Mitteilung weiter. Ein Schaden sei nicht entstanden.