In Murr sind zwei 14-Jährige auf einem E-Scooter mit einem Auto kollidiert. Einer wurde schwer verletzt, der andere leicht. Der Autofahrer sei davongefahren.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Nach dem Zusammenstoß mit zwei Jugendlichen auf einem E-Scooter soll ein Autofahrer davongefahren sein. Einer der 14-Jährigen auf dem Scooter erlitt schwere Verletzungen, der andere leichte, wie die Polizei mitteilte. Beide kamen ins Krankenhaus.

An einer Kreuzung in Murr (Landkreis Ludwigsburg) haben die Jugendlichen am Montag demnach dem heranfahrenden Auto die Vorfahrt genommen. Dadurch kam es zum Zusammenprall, ehe der unbekannte Autofahrer davongefahren sein soll.