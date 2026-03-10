Baden-Württemberg Jugendliche sollen Serie von Straftaten verübt haben

Polizei
Ein 20-Jähriger, ein 16-Jähriger sowie ein 13-Jähriger stehen im Verdacht an den zahlreichen Straftaten beteiligt gewesen zu sein. (Symbolbild)

Einbrüche in unter anderem Kitas, Imbisse und Hotels: Jugendliche sollen in Ravensburg und am Bodensee eine ganze Einbruchsserie begangen haben.

Ravensburg (dpa/lsw) - Zwei Minderjährige stehen im Verdacht, zusammen mit Komplizen eine Serie von Straftaten im Raum Ravensburg und am Bodensee begangen zu haben. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 13- und einen 16-Jährigen sowie einen inzwischen 20-Jährigen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Die Gruppe soll in wechselnder Besetzung und mit Komplizen unter anderem Einbrüche, Diebstähle und Raubdelikte begangen haben. Den Jugendlichen wird etwa vorgeworfen, in eine Kindertagesstätte, einen Imbiss, eine Bäckereifiliale und ein Eiscafé eingebrochen zu sein. Auch Diebstähle in zwei Hotels in Überlingen sowie ein Einbruch in ein Gasthaus werden ihnen zugeschrieben.

Der 13-Jährige soll zudem mit einem weiteren Jugendlichen in ein Gasthaus eingebrochen sein. Die Ermittler wurden unter anderem durch Zeugenaussagen und Videoaufnahmen auf die Spur der Gruppe geführt. Ob die Verdächtigen noch für weitere Taten verantwortlich sind, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft gegen den 20-Jährigen an. Der 16-Jährige kam nach dem Gerichtstermin wegen eines früheren Verfahrens in Jugendarrest.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Bodensee Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x