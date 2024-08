Zwei Jugendlichen sollen im vergangenen Dezember in Eppingen auf einen 52-Jährigen losgegangen sein. Der Mann starb an seinen Verletzungen. Nun hat ein Gericht in Heilbronn die beiden verurteilt.

Heilbronn (dpa/lsw) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 52-Jährigen sind zwei Jugendliche vom Landgericht wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu Haftstrafen von jeweils dreieinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt worden. Die Kammer warf den damals 14 und 16 Jahre alten Angeklagten vor, im vergangenen Dezember am Bahnhof in Eppingen (Landkreis Heilbronn) auf den alkoholisierten Mann eingetreten und eingeschlagen haben. Zuvor soll es zum Streit gekommen sein. Das Opfer war kurz nach dem Angriff seinen schweren Verletzungen erlegen.

Nach Angaben eines Gerichtssprechers ging die Kammer mit dem Urteilsspruch über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus. Diese hatte zweieinhalb und drei Jahre Jugendhaft gefordert. Die Verteidigerinnen stellten Anträge, die auf ein Urteil ohne Freiheitsentzug hinausgelaufen wären, wie der Sprecher sagte. Das Urteil wurde bereits am Dienstag in nichtöffentlicher Verhandlung verkündet.

Den beiden Teenagern wurde zudem ein in das Urteil aufgenommener Raub vorgeworfen. Im vergangenen September sollen sie in Eppingen zwei damals 15-Jährigen mit einem Messer gedroht und sie bestohlen haben. Aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen und wegen des Alters der Jugendlichen wurde die Nationalität der Jugendlichen nicht genannt.