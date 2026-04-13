Baden-Württemberg Jugendliche legen Steine auf Gleise – Zug fährt darüber

Regionalexpress
Bei dem Vorfall wurde unter anderem eine Versorgungsleitung beschädigt. (Symbolbild)

Nach einem gefährlichen Vorfall bei Mühlheim mussten Passagiere einen Zug verlassen. Warum die Polizei nun zwei Jugendliche sucht.

Mühlheim a. d. Donau (dpa/lsw) - Ein Regionalexpress ist über mehrere große Steine auf den Schienen gefahren und dabei beschädigt worden. Jugendliche sollen die Steine etwa 200 Meter vor einer Haltestelle in Mühlheim an der Donau (Kreis Tuttlingen) abgelegt haben, wie die Bundespolizei mitteilte. Zeugen sahen demnach zwei Teenager im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wegrennen.

Der Zug der Linie RE 55 konnte nicht mehr nach Villingen weiterfahren. Unter anderem sei eine Versorgungsleitung unter dem Zug durch die Steine beschädigt worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Alle Passagiere mussten demnach an der Haltestelle Stetten (Donau) aussteigen. Wie viele Fahrgäste zum Zeitpunkt des Vorfalls am Donnerstag in der Bahn waren, war zunächst unklar.

Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Neben dem Schaden an dem Zug sei in dieser Summe auch der Schaden eingerechnet, der der Bahn durch die Zugausfälle entstanden sei, erklärte die Sprecherin weiter. Nach dem Vorfall war die Strecke zeitweise gesperrt und es kam zu Teilausfällen.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Bundespolizei Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x