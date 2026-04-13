Nach einem gefährlichen Vorfall bei Mühlheim mussten Passagiere einen Zug verlassen. Warum die Polizei nun zwei Jugendliche sucht.

Mühlheim a. d. Donau (dpa/lsw) - Ein Regionalexpress ist über mehrere große Steine auf den Schienen gefahren und dabei beschädigt worden. Jugendliche sollen die Steine etwa 200 Meter vor einer Haltestelle in Mühlheim an der Donau (Kreis Tuttlingen) abgelegt haben, wie die Bundespolizei mitteilte. Zeugen sahen demnach zwei Teenager im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wegrennen.

Der Zug der Linie RE 55 konnte nicht mehr nach Villingen weiterfahren. Unter anderem sei eine Versorgungsleitung unter dem Zug durch die Steine beschädigt worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Alle Passagiere mussten demnach an der Haltestelle Stetten (Donau) aussteigen. Wie viele Fahrgäste zum Zeitpunkt des Vorfalls am Donnerstag in der Bahn waren, war zunächst unklar.

Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Neben dem Schaden an dem Zug sei in dieser Summe auch der Schaden eingerechnet, der der Bahn durch die Zugausfälle entstanden sei, erklärte die Sprecherin weiter. Nach dem Vorfall war die Strecke zeitweise gesperrt und es kam zu Teilausfällen.