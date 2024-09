Das Herbstprogramm der Evangelischen Jugendkantorei der Pfalz stellt mit Konzerten in Kandel und Kirchheimbolanden bedeutende Frühwerke von Wolfgang Amadeus Mozart vor.

Mit zwei Konzerten und einem reinen Mozart-Programm gastiert der landeskirchliche Konzertchor, die Evangelische Jugendkantorei der Pfalz, am Freitag, 4. Oktober, 19 Uhr, in der St. Georgskirche Kandel und am Samstag, 5. Oktober, 17 Uhr, in der Paulskirche Kirchheimbolanden. Solisten sind Clara Steuerwald (Sopran), Ulrike Malotta (Mezzosopran), Christian Rathgeber (Tenor) und Thomas Laske (Bass). Unter der Gesamtleitung von Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald begleitet zudem das renommierte Main-Barock-Orchester auf Originalinstrumenten.

Schon als Kleinkind soll Wolfgang Amadeus Mozart mit seinen pfiffigen harmonischen Spielereien am Cembalo den Mittagsschlaf seines Vaters Leopold arg aufgemischt haben. Und bereits da nahm auch das kompositorische Schaffen des sich auf Cembalo und Clavichord quer durch Europa „tastenden“ Wunderkinds mit unglaublicher Rasanz an Fahrt auf. „Früh reif“ – so hat Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald sein aktuelles Herbstprojekt mit der Evangelischen Jugendkantorei der Pfalz übertitelt. Und es stellt gleich drei signifikante Sakral-Werke aus Mozarts jugendlicher Schaffensphase vor, die sich zumindest auf Augenhöhe mit den damals bedeutendsten Vertretern der europäischen Musikszene einreihen lassen.

Hauptwerk des Abends ist die Messe c-Moll, KV 139, die „Waisenhausmesse“, so genannt nach dem Anlass ihrer Entstehung, der Einweihung der Waisenhauskirche zu Wien. Mit ihr reüssierte der zwölfjährige „Salzburger Bub“ 1768 nicht allein als Schöpfer, sondern auch am Dirigentenpult vor dem Kaiserlichen Hof. Ein Werk, das aufregend zwischen dramatisch düsteren Moll- und heiteren C-Dur-Passagen changiert und allemal reichlich Gestaltungspotenzial für die Ausführenden bietet.

Flankiert wird das Werk durch das „Magnificat“, KV 193 – es zählt zu den frühen Vesper-Vertonungen, die der 14- bis 16-jährige Mozart für den Salzburger Dom komponierte – und das festlich virtuose „Regina coeli“, KV 276. Von seinen drei Vertonungen des Marien-Antiphons ist diese für vier Solostimmen, Chor und Orchester, entstanden vermutlich 1779 zum Ostersonntag, die letzte und reifste. Die Instrumentalbesetzung ist mit Streichern, Oboen, zwei Trompeten und Pauken üppig besetzt. Im permanenten Wechsel spielen sich Solisten und Chor in brillantem Schlagabtausch gleichsam die Bälle zu.

Info

Tickets gibt es in Kandel bei Bücher, Hauptstr. 65, Telefon: 0 72 75 91 30 15. In Kirchheimbolanden bei der Buchhandlung Manar, Gasstr. 15, Telefon: 0 63 52 70 64 72, sowie per Ticket-Hotline 0761 888499 99 und online unter www.reservix.de.