Mehrere junge Menschen möchten Polizeikontrollen mit ihrem Motorroller entgehen - doch warum?

Freiberg am Neckar/Krauchenwies (dpa/lsw) - Wegen Polizeikontrollen haben Jugendliche an zwei unterschiedlichen Orten im Südwesten die Flucht auf ihren Motorrollern ergriffen. Ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger flüchteten aus bisher ungeklärten Gründen in Freiberg am Neckar (Landkreis Ludwigsburg).

Der 17 Jahre alte Fahrer habe das Polizeiauto am späten Montagabend bemerkt und Gas gegeben, teilte die Polizei mit. Mit auf dem Roller saß ein 16-Jähriger. Als der Fahrer die Richtung wechseln wollte, stürzten die beiden schließlich mit ihrem Roller. Der Fahrer flüchtete zu Fuß und wurde von Beamten in einem Wohngebiet festgenommen. Den 16-Jährigen nahm die Polizei am Unfallort fest. Beide Jugendlichen verletzten sich leicht und wurden von Rettungskräften versorgt.

Im zweiten Fall wollte sich ein 15-jähriger Motorrollerfahrer wegen eines alten Versicherungskennzeichens und Fahrens ohne Führerschein der Polizeikontrolle in Krauchenwies (Landkreis Sigmaringen) entziehen. Er fuhr am späten Montagabend mit seinem Roller von der Straße in ein angrenzendes Feld und flüchtete ebenfalls weiter zu Fuß, wie die Polizei mitteilte. Als der Jugendliche in den Graben eines Bachlaufs stürzte, konnte er von den Beamten festgenommen werden. Der 15-Jährige muss mit strafrechtlichen Folgen rechnen.