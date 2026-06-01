Nachtschwimmen der besonderen Art: Mehrere Jugendliche vergnügen sich am vergangenen heißen Wochenende im Schwimmbad – bis die Polizei auftaucht.

Ladenburg (dpa/lsw) - Mehrere Jugendliche sind nachts in das Freibad in Ladenburg ( Rhein-Neckar-Kreis) eingebrochen. Eine Anwohnerin meldete nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Samstag, dass mehrere Jugendliche in dem Schwimmbad seien und auch vom Sprungturm springen würden.

Als eine Polizeistreife an dem Freibad eintraf, flüchteten mehrere Jugendliche in nasser Kleidung. Die Beamten konnten jedoch zwei 15-Jährige vorläufig festnehmen. Gegen die beiden sowie gegen zwei weitere Verdächtige wird nun wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt. Zudem wurden die Eltern der Jugendlichen informiert.