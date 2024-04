Zwei Jugendliche sind in Ulm unerlaubt gemeinsam auf einem E-Scooter gefahren und in ein Ehepaar gekracht. Das Paar im Alter von 85 und 81 Jahren wurde leicht verletzt. Ebenso die zwei 15-Jährigen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.

Ulm (dpa/lsw) - Die Jugendlichen seien auf demselben Fuß- und Radweg gefahren, auf dem sich das Ehepaar aufgehalten habe. Beim Überholen sei den Jugendlichen eine Radfahrerin entgegengekommen. Der Fahrer des E-Scooters habe ausweichen wollen. Dabei sei es zum Unfall gekommen.

Rettungskräfte brachten das Paar nach dem Unfall am Mittwoch vorsorglich in eine Klinik. Der genaue Unfallhergang werde noch ermittelt, hieß es.

PM Polizei